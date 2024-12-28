Россиянин забил сестру молотком по просьбе ее бывшего мужа

В Ижевске россиянину дали срок за забитую сестру по заказу ее бывшего мужа

В Ижевске к девяти годам колонии приговорили 21-летнего россиянина, учинившего расправу над родной сестрой. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 6 ноября молодой человек напал на свою 34-летнюю сестру на территории гаражно-строительного кооператива и забил ее молотком. Как оказалось он действовал по просьбе 48-летнего бывшего мужа женщины, который испытывал к ней личную неприязнь.

В результате комплекса оперативно-разыскных и следственных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с полицейскими, лица, причастные к убийству, были установлены и задержаны.

В Республике Адыгея нашли повешенным подозреваемого в жестокой расправе над полицейским и его женой.