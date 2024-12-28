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05:30, 28 декабря 2024Путешествия

Россиянка описала завтрак в США фразой «битва за выживание организма»

Алина Черненко

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom  

Российская путешественница Марина Ершова побывала в США и описала завтрак американцев фразой «битва за выживание организма». Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что один из самых популярных видов завтрака в этой стране — яичница с беконом. Ингредиенты обжариваются в сливочном масле и щедро посыпаются специями и сыром.

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«Они покупают продукты таким образом, чтобы их никак лишний раз не трогать. То есть, слайсами порезанный бекон и уже заранее натертый сыр. Это экономит как время занятых американцев, так и силы», — заметила Ершова.

Второй вариант местного завтрака — панкейки — пухлые блины. Чаще всего их поливают сиропами с арахисовым маслом, джемом и шоколадной пастой. Кроме того, на тарелку со сладкими панкейками американцы кладут тот же самый соленый хрустящий бекон.

Россиянка добавила, что, помимо этого, американцы любят начинать день с тостов с маслом или джемом, хашбраунов (картофельных оладьев), сладких пончиков и кофе. Многие жители США готовят это все дома, но чаще всего они отправляются в ближайшее кафе.

«Если задуматься, такой завтрак объясняется историей: американцы — народ, который раньше много работал физически, и завтрак должен был быть сытным, чтобы хватило энергии до обеда. Сейчас, конечно, физический труд заменил офисный стул, но традиции остались», — пояснила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, что в Америке люди не могут жить без сосисок в любом виде. По ее словам, это не просто еда, а целый культ в этой стране.

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