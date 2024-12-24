Россиянка побывала в США и назвала любимое блюдо американцев

Российская путешественница Марина Ершова побывала в США и назвала любимое блюдо американцев. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Оказалось, что местные жить не могу без сосисок в любом виде. «Если вы находитесь в Америке и решили заглянуть в местный супермаркет, сразу поймете, что сосиски — это не просто еда, а культ. Причем и те сосиски, что готовы к употреблению сразу, и те, которые требуют тщательной подготовки», — рассказала автор публикации.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Канаде и описала местных женщин фразой «не вариант для русского мужчины». Она отметила, что канадки не любят наряжаться и чаще всего носят толстовки и леггинсы.

