Россиянка разозлилась на мужа и забила его табуреткой

В Свердловской области россиянке дали срок за забитого табуреткой мужа

В Свердловской области 46-летнюю россиянку приговорили к шести годам колонии за расправу над своим мужем. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 5 октября 2023 года у осужденной случился семейный скандал с супругом, который закончился оскорблениями и перерос в драку. Разозлившаяся женщина сначала нанесла мужу несколько ударов руками, а позже вооружилась табуреткой и несколько раз ударила им его по голове. Полученные мужчиной травмы оказались не совместимы с жизнью.

Ранее в Дагестане россиянка забила мужа плинтусом и пыталась выдать это за нападение неизвестных.