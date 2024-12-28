Российский актер назвал преимущество российского кино над Голливудом

Алексей Воробьев заявил, что в России лучше относятся к актерам, чем в Голливуде

Актер и певец Алексей Воробьев заявил, что в России актерам создают более комфортные условия работы, чем в Голливуде. Об этом артист, который работал в обеих странах, рассказал в интервью изданию «Газета.Ru».

По словам Воробьева, есть большое отличие от съемок здесь и за океаном. В первую очередь, речь об отношении к дисциплине и правилам поведения на площадке.

«Сейчас наш кинематограф стал индустрией, где максимально комфортные условия. В Голливуде артисты в гораздо более жестких рамках с точки зрения дисциплины. Там никто не будет входить в твое положение, идти навстречу, мириться с капризами артистов, кто бы они ни были», — поделился Алексей.

Известно, что Воробьев снимался во многих российских проектах, а за рубежом на его счету роли в «Ватиканских записках», «Нереально», «Космических силах», «Морской полиции» и других картинах.

Ранее стало известно, что в картине «Рейган» Воробьев сыграл прообраз молодого Владимира Путина. Артист рассказал, как проходил пробы на роль.