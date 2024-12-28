Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:16, 28 декабря 2024Культура

Российский актер назвал преимущество российского кино над Голливудом

Алексей Воробьев заявил, что в России лучше относятся к актерам, чем в Голливуде
Андрей Шеньшаков
Алексей Воробьёв

Алексей Воробьёв. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Актер и певец Алексей Воробьев заявил, что в России актерам создают более комфортные условия работы, чем в Голливуде. Об этом артист, который работал в обеих странах, рассказал в интервью изданию «Газета.Ru».

По словам Воробьева, есть большое отличие от съемок здесь и за океаном. В первую очередь, речь об отношении к дисциплине и правилам поведения на площадке.

«Сейчас наш кинематограф стал индустрией, где максимально комфортные условия. В Голливуде артисты в гораздо более жестких рамках с точки зрения дисциплины. Там никто не будет входить в твое положение, идти навстречу, мириться с капризами артистов, кто бы они ни были», — поделился Алексей.

Известно, что Воробьев снимался во многих российских проектах, а за рубежом на его счету роли в «Ватиканских записках», «Нереально», «Космических силах», «Морской полиции» и других картинах.

Ранее стало известно, что в картине «Рейган» Воробьев сыграл прообраз молодого Владимира Путина. Артист рассказал, как проходил пробы на роль.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Газпром» заявил, что Молдавия перестанет получать газ с 1 января. Кишинев задолжал больше 700 миллионов долларов

      В Госдуме обратились к солдатам ВСУ в Курской области

      В Казахстане два эксперта из России привлечены к расследованию крушения самолета AZAL

      В МИД России указали на готовность рассмотреть конкретные предложения по Украине

      В российском регионе избавились от крупной свалки

      Бросившему бутылку с горючей смесью в отделение связи россиянину вменили теракт

      Беременная жена Александра Петрова показала фигуру в купальнике

      Рогов рассказал о продвижении ВС России в Курахово

      В России продлили запрет дольщикам взыскивать штрафы с застройщиков

      В ООН признали 2024 год одним из худших для детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше