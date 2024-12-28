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14:19, 28 декабря 2024Культура

Российский певец заявил о преследовании и угрозах сталкера

Певец Ярослав Баярунас сообщил, что ему угрожали и подкинули мертвую крысу
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Известный певец и звезда мюзиклов Ярослав Баярунас рассказал о преследованиях неизвестного. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Ярослава, все начиналось со спама сообщениями, а теперь сталкер добрался до жилища артиста.

«Мы обнаружили вскрытый почтовый ящик, там была записка с угрозами и мертвой крысой внутри. Прийти ко мне в дом и угрожать семье — это черта. Прошу помощь в поимке этой твари. Уважаю и ценю свою публику, но у всего есть граница», — написал Баярунас.

Также певец добавил, что преследователь, скорее всего, связан с театром Московского дворца молодежи (МДМ), в котором Баярунас часто выступает. Он объясняет свою догадку тем, что в письме с угрозами содержались известные только узкому кругу лиц подробности.

Ранее стало известно, что артист Большого театра Василий Соколов ответил на обвинения во лжи об отравлении водой, купленной в буфете.

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