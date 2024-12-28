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18:47, 28 декабря 2024Ценности

Самая титулованная гимнастка в мире привлекла внимание папарацци неожиданным нарядом

Гимнастка Симона Байлз привлекла внимание папарацци нарядом с фото мужа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Симона Байлз

Симона Байлз. Фото: Kamil Krzaczynski / AP

Американка Симона Байлз, ставшая самой титулованной гимнасткой в мире, поддержала мужа, футболиста Джонатана Оуэнса, неожиданным нарядом. Снимки публикует Page Six.

Спортсменка привлекла внимание папарацци на последнем матче, в котором участвовал ее супруг. Знаменитость появилась на публике в костюме, на котором были напечатаны фотографии Оуэнса. При этом в руках она держала белую сумку люксового бренда Chanel.

В октябре Симона Байлз вышла в свет в прозрачной юбке. Гимнастка пришла на премьеру второй части документального фильма, посвященного о ее жизни и карьере, в Лос-Анджелесе, США. Знаменитость предстала перед камерами в наряде Galia Lahav, состоящем из корсета с блестящими цветочными аппликациями и длинной прозрачной юбки, сквозь ткань которой были видны трусы с высокой посадкой.

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