Скончалась звезда фильма «Ромео и Джульетта»

На 74-м году жизни умерла сыгравшая в «Ромео и Джульетте» актриса Оливия Хасси

Британская актриса Оливия Хасси, исполнившая главную роль в классической ленте Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта», скончалась на 74-м году жизни. Об этом пишет Daily Mail.

Информацию о смерти артистки подтвердили ее близкие. По их словам, она умерла дома через два дня после Рождества. Причина смерти не уточняется.

Хасси родилась 17 апреля 1951 года. Она сыграла роли в более чем в 50 фильмах, среди которых «Черное Рождество» и «Смерть на Ниле».

18 декабря стало известно о смерти актера Дэвида Уитерлея, сыгравшего в фильме «Властелин колец: Братство Кольца», а также сериалах «Зена — королева воинов» и «Удивительные странствия Геракла». Он умер в возрасте 85 лет.