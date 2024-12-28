Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
07:17, 28 декабря 2024Культура

Скончалась звезда фильма «Ромео и Джульетта»

На 74-м году жизни умерла сыгравшая в «Ромео и Джульетте» актриса Оливия Хасси
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David Monje / Unsplash

Британская актриса Оливия Хасси, исполнившая главную роль в классической ленте Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта», скончалась на 74-м году жизни. Об этом пишет Daily Mail.

Информацию о смерти артистки подтвердили ее близкие. По их словам, она умерла дома через два дня после Рождества. Причина смерти не уточняется.

Хасси родилась 17 апреля 1951 года. Она сыграла роли в более чем в 50 фильмах, среди которых «Черное Рождество» и «Смерть на Ниле».

18 декабря стало известно о смерти актера Дэвида Уитерлея, сыгравшего в фильме «Властелин колец: Братство Кольца», а также сериалах «Зена — королева воинов» и «Удивительные странствия Геракла». Он умер в возрасте 85 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его усадьбы до 65 миллионов рублей. Изначально речь шла о миллиарде

      Посол рассказал о недовольстве европейцев из-за помощи Украине

      Пытавшаяся поджечь автозаправку россиянка ранее отдала свои деньги мошенникам

      Названа «золотая шестерка» упражнений Шварценеггера

      Россиянам предсказали рост доходов на 111 процентов

      Число бездомных в США достигло исторического максимума

      Крымские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ в Курской области

      В Казахстане объяснили слова о взрыве баллона на разбившемся самолете

      В российском регионе водитель снегоуборочной машины задавил ребенка

      Беженка из Селидово рассказала об убийстве бойцами ВСУ готовящих им еду супругов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше