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01:01, 29 декабря 2024Экономика

ЦБ установил официальные курсы валют до конца новогодних праздников

Курс доллара от ЦБ останется выше ₽101 до конца новогодних праздников
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Freepik

Центробанк установил официальный курс доллара США с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года на уровне 101,6797 рубля, евро — 106,1028 рубля, юаня — 13,4272 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Выше 101 рубля курс американского доллара поднимался 24 декабря — тогда он закрепился на отметке 101,6143 рубля.

Ранее сообщалось, что в 2025 году рубль может ослабнуть из-за сложностей с расчетами. Аналитики полагают, что в следующем году курс будет находиться в диапазоне 95-110 рублей за доллар. Доллар в среднем будет стоить около 100 рублей, евро — 105-107 рублей, отмечает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

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