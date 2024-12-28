ЦБ установил официальные курсы валют до конца новогодних праздников

Курс доллара от ЦБ останется выше ₽101 до конца новогодних праздников

Центробанк установил официальный курс доллара США с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года на уровне 101,6797 рубля, евро — 106,1028 рубля, юаня — 13,4272 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Выше 101 рубля курс американского доллара поднимался 24 декабря — тогда он закрепился на отметке 101,6143 рубля.

Ранее сообщалось, что в 2025 году рубль может ослабнуть из-за сложностей с расчетами. Аналитики полагают, что в следующем году курс будет находиться в диапазоне 95-110 рублей за доллар. Доллар в среднем будет стоить около 100 рублей, евро — 105-107 рублей, отмечает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.