Турист съел штраф на глазах полиции в Таиланде и оказался под угрозой тюрьмы

Турист съел штраф за нарушение ПДД в Паттайе и оказался под угрозой тюрьмы

Британский турист съел штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в Таиланде и оказался под угрозой тюрьмы. Об этом пишет портал Thai Examiner.

По данным источника, в субботу, 21 декабря, полиция на контрольно-пропускном пункте в Паттайе остановила ехавшего на мотоцикле без шлема 34-летнего жителя Лондона, имя которого не приводится. Правоохранители попросили иностранца предъявить документы, но он проигнорировал их указание.

В итоге британцу выписали штраф за езду без водительского удостоверения и шлема и предупредили, что он может оплатить его в полицейском участке напротив. В ответ турист свернул бумагу со штрафом, положил ее в рот, прожевал и запил водой на глазах изумленных стражей правопорядка.

После этого полицейские вызвали группу поддержки и задержали нарушителя. На него надели наручники, а мотоцикл заперли в безопасном месте. В источнике говорится, что путешественника обвинили в уничтожении правительственных документов, теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее другой гражданин Великобритании отсидел 18 лет в тюрьме Таиланда и поделился ужасающим опытом. По словам британца, тюрьма Бангкванг, которую прозвали «Большим Тигром» из-за суровых условий содержания, «съедает людей заживо».

