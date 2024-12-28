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08:51, 28 декабря 2024Россия

Туристов из Приморья продержали 10 часов на таможне

Группа нарушителей вызвала задержку туристов на границе с КНР в Приморье
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

10-часовая задержка в оформлении на пункте пропуска возвращавшихся из Китая российских туристов была вызвана группой нарушителей, которые блокировали выход с зоны таможенного контроля и оскорбляли инспекторов. Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая.

«В ходе таможенного контроля был выявлен ряд нарушений. Отдельные граждане начали публично выражать свое недовольство на законные действия инспекторов таможни, оскорблять их, демонстративно затягивать завершение таможенного контроля», — сказала она.

По ее словам, завершить проверку на таможне удалось только после прибытия полицейских. Правоохранительные органы ведут проверку, против нарушителей могут возбудить уголовные дела.

Ранее российские таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции в страны Евросоюза. Незаконным бизнесом на пересылке товаров военного назначения занимался европеец.

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