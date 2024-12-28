Туристов из Приморья продержали 10 часов на таможне

Группа нарушителей вызвала задержку туристов на границе с КНР в Приморье

10-часовая задержка в оформлении на пункте пропуска возвращавшихся из Китая российских туристов была вызвана группой нарушителей, которые блокировали выход с зоны таможенного контроля и оскорбляли инспекторов. Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая.

«В ходе таможенного контроля был выявлен ряд нарушений. Отдельные граждане начали публично выражать свое недовольство на законные действия инспекторов таможни, оскорблять их, демонстративно затягивать завершение таможенного контроля», — сказала она.

По ее словам, завершить проверку на таможне удалось только после прибытия полицейских. Правоохранительные органы ведут проверку, против нарушителей могут возбудить уголовные дела.

Ранее российские таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции в страны Евросоюза. Незаконным бизнесом на пересылке товаров военного назначения занимался европеец.