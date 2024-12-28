Пленный лейтенант Салий заявил о плохой подготовке солдат на учебных полигонах

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) плохо подготовлены к боевым действиям после прохождения обучения на полигонах. Об этом рассказал попавший в плен младший лейтенант Павел Салий в беседе с РИА Новости.

По его словам, в ходе подготовки солдаты не получают опыт работы с военной техникой. Собеседник агентства отметил, что за три месяца обучения на командира механизированного взвода он не сделал ни одного выстрела из танка и БМП. «Из-за недостаточного количества материального обеспечения состав из учебного заведения выходит неподготовленный», — пожаловался он.

Ранее солдаты ВСУ рассказали об острой нехватке личного состава военнослужащих. По их словам, некоторые должности в подразделении, такие как водитель бронетранспортера, были доступны только одному человеку в батальоне, что усложняло транспортировку войск.