Уролог развеял миф о популярном способе определить размер пениса

Уролог-андролог, хирург Марк Гадзиян развеял несколько распространенных мифов о мужском здоровье, а также о способах определить размер пениса. О том, какие популярные утверждения не соответствуют действительности, он рассказал в Telegram.

Так, доктор назвал мифом мнение, согласно которому длина мужского пениса связана с длиной его носа. «Размер половых органов мужчины никак не связан с размером или формой носа. На размер влияет лишь чувствительность рецепторов к половым гормонам и их содержание», — заверил Гадзиян.

Врач также рассказал, что в действительности алкоголь не влияет на эрекцию, если не злоупотреблять им, а простатит не вредит потенции. «Простатит — это воспалительное заболевание предстательной железы, а эрекция связана с наполнением кровеносных сосудов полового члена», — объяснил доктор.

Говоря о продуктах, которые нередко считают полезными для потенции, Гадзиян подчеркнул, что ни сельдерей, ни сметана, ни тыквенные семечки, которые считают афродизиаком, не влияют на потенцию, кровеносные сосуды или гормональный фон мужчины. При этом врач уточнил, что в тыквенных семечках содержится много цинка, поэтому регулярное употребление этого продукта в пищу улучшает качество сперматозоидов.

Гадзиян также отметил, что переизбыток жирной пищи действительно может негативно влиять на потенцию: он приводит к атеросклерозу, которые ухудшает эрекцию. Однако, по словам доктора, полностью отказываться от жирной пищи не нужно, так как жир участвует в синтезе тестостерона.

Ранее Гадзиян рассказал, что помимо возраста и генетики, на сексуальное здоровье мужчины влияет множество факторов. Главными врагами потенции он назвал высокое давление, недостаточный уровень тестостерона, болезни сосудов и травмы таза, ишемическую болезнь сердца и заболевания позвоночника.