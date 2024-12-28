Уровень доверия к Макрону упал до минимума

Уровень доверия французов к Макрону упал до минимума

Уровень доверия граждан к президенту Франции Эммануэлю Макрону упал до минимума со времен протестов «желтых жилетов». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией Toluna Harris Interactive.

«Недоверие к президенту республики с конца 2022 года выросло на 13 пунктов: c 29 до 42 процентов», — сказано в публикации.

Отмечается, что особенное недоверие политику высказывают в возрастной группе от 50 до 64 лет. Только в этой группе абсолютное большинство (51 процент) «совсем не доверяет» Макрону.

Уровень доверия снизился с 93 до 71 процента и среди избирателей президента. Причиной, по мнению опрашиваемых, стало отсутствие у Макрона ясной стратегии по будущему Франции.

Опрос проводился по репрезентативной выборке с 24 по 26 декабря среди 1104 французов старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет от 1,4 до 3,1 процентных пункта.

Ранее глава парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен допустила досрочные выборы президента Франции из-за слабого положения французского лидера Эммануэля Макрона. По ее словам, президент может столкнуться с препятствиями даже со стороны своих союзников из центристского блока. Политик уверена, что «для Макрона все кончено» и это институциональная реальность.

