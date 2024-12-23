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21:48, 23 декабря 2024Мир

Макрон утвердил новое правительство Франции

Макрон объявил новый состав кабмина Франции под руководством 73-летнего Байру
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьер-министром Франсуа Байру утвердил состав нового правительства страны. Об этом сообщает ТАСС.

Ключевые должности в кабмине Франции сохранили члены предыдущего правительства. Список огласил генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер. Так, Жан-Ноэль Барро останется во главе МИД, а Минобороны страны продолжит управлять Себастьен Лекорню. МВД сохранили за Брюно Ретайо.

13 декабря Макрон назначил центриста Байру новым премьер-министром страны. В своем первом заявлении на посту он подчеркнул, что кабмину предстоит проделать огромную работу на фоне масштабного политического кризиса во Франции.

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