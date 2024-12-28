Ушел из жизни старейший ветеран из выживших при нападении на Перл-Харбор

Ушел из жизни старейший из выживших при нападении на Перл-Харбор Уоррен Аптон

Ушел из жизни старейший из выживших при нападении японской авиации на американскую базу Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, член экипажа линкора USS Utah Уоррен Аптон в возрасте 105 лет. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Линейный корабль "Юта" был пришвартован в Перл-Харборе, когда японские самолеты начали бомбить военно-морскую базу на Гавайях рано утром 7 декабря 1941 года. Эта атака подтолкнула США ко Второй мировой войне», — отмечается в материале издания.

Об Аптоне известно, что на момент нападения на базу он брился на корабле и почувствовал толчок от удара торпедой. После крушения корабля он доплыл до острова Форд, где прыгнул в траншею и провел в ней 30 минут до того, как был эвакуирован. Известно, что после его ухода из жизни осталось всего 15 ветеранов, кто пережил нападение.

10 декабря Хелена Пагано, правнучка вождя алеутского племени Майка Ходикоффа с острова Атту, потребовала от Японии компенсации из-за его интернирования на остров Хоккайдо в 1943 году, где его заморили голодом. Остров является одним из немногих владений США, которое было захвачено Японией в годы Второй мировой войны. В ходе вторжения 1942 года японские войска держали местное племя в качестве пленных три месяца, а после эвакуации забрали их с собой на Хоккайдо.