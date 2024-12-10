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16:41, 10 декабря 2024Мир

С Японии потребовали компенсацию за вторжение на Аляску

AP: потомок вождя аттуанов требует от Японии компенсацию за вторжение на Аляску
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Public Domain / Wikimedia

Хелена Пагано, правнучка вождя алеутского племени Майка Ходикоффа с острова Атту, потребовала от Японии компенсации из-за его интернирования на остров Хоккайдо в 1943 году, где его заморили голодом. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

«Ее требование было вновь разбужено этим летом после своего первого визита на остров. Она отправилась вместе с японскими чиновниками, которые в рамках удвоенных усилий по извлечению останков солдат Второй мировой войны раскопали кости двух человек в тундре», — отмечается в материале агентства.

Остров Атту является одним из немногих владений США, которое было захвачено Японией в годы Второй мировой войны, включая Филиппины и остров Гуам. В ходе вторжения 1942 года японские войска держали местное племя в качестве пленных три месяца, а после эвакуации забрали их с собой на остров Хоккайдо, где многих также постиг голод.

Известно, что Япония официально предложила в 1951 году компенсации потомкам племени, однако родственники Хелены Пагано тогда отказались от денег. По ее словам, Япония также должна инвестировать в культурный центр племени в материковой части Аляски и совместно с властями США очистить остров для возможности его повторного заселения.

Проблема памяти о Второй мировой войне является сложным сюжетом внешней политики Японии. Например, 6 декабря 2016 года в ходе визита на Перл-Харбор бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ отказался от извинений за действия во время бомбардировок острова 1941 года. При этом он стал первым действующим премьером Японии, почтившим память американских военнослужащих.

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