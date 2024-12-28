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15:27, 28 декабря 2024Силовые структуры

Устроившему стрельбу в доме парня дочери главе российского поселка предъявили обвинение

В Югре предъявили обвинение главе поселка за стрельбу в доме парня его дочери
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре следователи предъявили обвинение мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу в чужом доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, ночью 27 декабря мужчина пришел в дом потерпевших с охотничьим ружьем и выстрелил в потолок и стены, угрожая при этом жильцам. После этого он ушел от них и стал ходить по поселению с оружием, а когда к нему подъехал участковый, выстрелил.

Далее мужчина забежал в дом знакомого и оттуда продолжил стрелять в сторону улицы. В результате его задержали, он помещен в изолятор. Следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что стрельбу в доме открыл глава одного из поселков в Югре. Причиной стало то, что он узнал об интимных отношениях 12-летней дочери с ее 15-летним парнем.

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