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05:59, 28 декабря 2024Мир

В американской тюрьме 13 охранников и медработник избили заключенного до смерти

В тюрьме Нью-Йорка после избиения 13 охранниками скончался заключенный
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ye Jinghan / Unsplash

В тюрьме Нью-Йорка охранники избили заключенного до смерти, пишет агентство Associated Press.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел 9 декабря. Тринадцать охранников и медработник нанесли заключенному удары по лицу и в области живота. На следующий день медики констатировали его смерть. Предварительной причиной смерти назвали удушье, наступившее в результате сдавливания шеи.

В настоящее время прокуратура штата проводит расследование. Отмечается, что заключенный был осужден в 2017 году за совершение нападения, в тюрьму его доставили из другого исправительного учреждения за несколько часов до избиения.

Ранее в Шотландии мужчина вышел из тюрьмы по программе условно-досрочного освобождения и снова попал туда через 12 часов. Оказавшись на свободе, мужчина выпил и сразу же напал на кого-то. Меньше чем через сутки его вернули за решетку.

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