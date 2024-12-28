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17:46, 28 декабря 2024Из жизни

В Австралии открылись вакансии охотника за привидениями и выгульщика вомбатов

В Тасмании открыли вакансии организатора устриц и выгульщика вомбатов
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Reuters

В Тасмании, Австралия, начали искать кандидатов на вакансию выгульщика вомбатов. Об этом сообщает BBC News.

Власти острова хотят привлечь туристов в Тасманию в зимние месяцы и решили сделать это необычным методом. Они открыли около десяти вакансий, которые помогут соискателям вырваться из рабочей рутины и испытать на себе дух Тасмании. Ни одна из работ не оплачивается, однако успешным кандидатам оплатят все расходы для «выхода на работу» — билеты, питание и проживание.

Среди предложенных позиций есть охотник за привидениями. По словам представителей Tourism Tasmania, эта работа рассчитана всего на один день и предполагает изучение паранормальных явлений с использованием «новейшего оборудования для охоты на привидений» в Уиллоу-Корт, одной из старейших психиатрических больниц Австралии. Кандидат на эту вакансию должен интересоваться «историей и тайнами». Еще одна вакансия — «организатор устриц». Среди должностных обязанностей значатся сортировка, очистка и определение видов устриц, только что собранных в Грейт-Ойстер-Бэй. У успешного кандидата также будет возможность попробовать устрицы — хотя, по словам представителей Tourism Tasmania, это делается «исключительно для контроля качества».

Энтузиастам железнодорожного транспорта предлагается подать заявку на должность машиниста — еще одну однодневную работу, в рамках которой соискатель присоединится к экипажу паровоза «Линчфорд Экспресс», курсирующего вдоль западного побережья Тасмании. Также ведется поиск звездочетов, желающих присоединиться к астрономическому обществу Тасмании и провести ночь, наблюдая за небом.

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Также в Тасмании ищут для охотников за трюфелями и выгульщиков вомбатов, желающих взять животных «на утреннюю прогулку». Соискателями могут быть только совершеннолетние жители Австралии. Чтобы откликнуться на вакансию, они должны составить небольшое письмо о том, почему хотят сменить свою обычную работу на новую профессию в Тасмании.

Ранее сообщалось, что в Китае бюро похоронных услуг предупредило соискателей, что им придется провести десять минут в морге перед интервью. Таким образом, они хотели проверить психологическую устойчивость соискателей.

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