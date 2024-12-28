Меркурис: Европа наказывает сама себя с каждой новой санкцией

Британский военный аналитик Александр Меркурис прокомментировал слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о необходимости наказать Европу всеми имеющимися средствами. Об этом он заявил на YouTube-канале Duran.

После этих слов, считает эксперт, Украина может навсегда забыть о вступлении в Европейский союз (ЕС), чье расширение теперь закончилось. Он также отметил, что у России нет необходимости наказывать Европу, поскольку она сама успешно с этим справляется.

«Европа делает очень и очень хорошую работу по наказанию Европы. Они могут это делать каждый день. Каждая новая санкция, которую они вводят, еще больше наказывает Европу», — сказал Меркурис.

Ранее Медведев заявил, что отказ норвежского судна принять российских моряков с тонущего сухогруза Ursa Major нельзя прощать. «Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире» — выразил негодование зампред Совбеза.