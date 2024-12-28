Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:48, 28 декабря 2024Мир

В Британии прокомментировали слова Медведева о наказании Европы

Меркурис: Европа наказывает сама себя с каждой новой санкцией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Британский военный аналитик Александр Меркурис прокомментировал слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о необходимости наказать Европу всеми имеющимися средствами. Об этом он заявил на YouTube-канале Duran.

После этих слов, считает эксперт, Украина может навсегда забыть о вступлении в Европейский союз (ЕС), чье расширение теперь закончилось. Он также отметил, что у России нет необходимости наказывать Европу, поскольку она сама успешно с этим справляется.

«Европа делает очень и очень хорошую работу по наказанию Европы. Они могут это делать каждый день. Каждая новая санкция, которую они вводят, еще больше наказывает Европу», — сказал Меркурис.

Ранее Медведев заявил, что отказ норвежского судна принять российских моряков с тонущего сухогруза Ursa Major нельзя прощать. «Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире» — выразил негодование зампред Совбеза.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его усадьбы до 65 миллионов рублей. Изначально речь шла о миллиарде

      Посол рассказал о недовольстве европейцев из-за помощи Украине

      Пытавшаяся поджечь автозаправку россиянка ранее отдала свои деньги мошенникам

      Названа «золотая шестерка» упражнений Шварценеггера

      Россиянам предсказали рост доходов на 111 процентов

      Число бездомных в США достигло исторического максимума

      Крымские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ в Курской области

      В Казахстане объяснили слова о взрыве баллона на разбившемся самолете

      В российском регионе водитель снегоуборочной машины задавил ребенка

      Беженка из Селидово рассказала об убийстве бойцами ВСУ готовящих им еду супругов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше