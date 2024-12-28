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11:20, 28 декабря 2024Мир

В Германии высказались о возможности отправки миротворцев на Украину

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц: миротворцев не разместят на Украине без мандата
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexandra Beier / Reuters

Миротворцы из Германии не будут размещены на Украине без мандата в соответствии с международным правом. Об этом заявил кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц, пишет Die Zeit.

«Если будет мирное соглашение и если Украине нужны гарантии безопасности, то об этом можно будет говорить только при наличии на это безупречного мандата по международному праву. Я не вижу этого на данный момент», — заявил политик.

Мерц подчеркнул, что соответствующий мандат должен быть выдан «в консенсусе с Россией, а не в конфликте» с ней. Комментируя предоставление Украине гарантий безопасности после окончания конфликта, кандидат в канцлеры отметил, что не может «представить, чтобы сегодня что-то шло в этом направлении, потому что мы далеки от такого прекращения огня». Он добавил, что этот вопрос может быть прояснен в ближайшие недели или месяцы.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что страны Европы обсуждают отправку военных на Украину в случае прекращения огня, однако не намерены размещать миротворцев под флагом НАТО.

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