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20:09, 28 декабря 2024Россия

В Госдуме обратились к солдатам ВСУ в Курской области

Депутат Шеремет призвал сдаваться украинских солдат в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в Курской области, сдаться в плен российским солдатам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Курское направление являлось политическим демаршем киевского режима для выдавливания очередного западного транша. Остатки группировки ВСУ в Курской области ждет бесславная участь», — сказал он.

Парламентарий добавил, что для украинских военнослужащих вторжение в российский регион стало билетом в один конец.

По данным оборонного ведомства, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины лишились в Курской области более 250 бойцов, боевой машины пехоты, шести автомобилей, пяти минометов и боевой бронированной машины. Один украинский солдат сдался в плен.

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