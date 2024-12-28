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13:50, 28 декабря 2024Россия

В Госдуме порассуждали о боевых действиях во время новогоднего запоя

Депутат ГД Делягин: новогодний запой — лучшее время для ударов по врагу
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Период новогоднего запоя — лучшее время для нанесения ударов по врагу. Так об идеальном моменте для боевых действий высказался в Telegram депутат Госдумы Михаил Делягин.

Парламентарий заявил, что в этот период атаки могут быть совершены как по России, так и самой Россией.

«Вот и посмотрим, что нанесем мы, а что нанесут нам. Кстати, в рождественские каникулы, аналогичные для Запада, мы ему уже ничего не сделали», — порассуждал депутат Делягин.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал удары по России западными ракетами переходом за красные линии. Как сообщил политик, президент России Владимир Путин «четко сформулировал свою позицию, когда утвердил новые основы ядерного сдерживания».

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