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20:07, 28 декабря 2024Бывший СССР

В Казахстане два эксперта из России привлечены к расследованию крушения самолета AZAL

Два эксперта из РФ привлечены к расследованию крушения самолета AZAL у Актау
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: news.ru / Globallookpress.com

В Казахстане два эксперта из России привлечены к расследованию крушения самолета AZAL близ Актау. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев изданию Tengrinews.

Он добавил, что Казахстан привлек к расследованию 17 международных экспертов. Шесть из Азербайджана, двое — от Embraer, трое — из бразильского CENIPA, еще трое — от Межгосударственного авиационного комитета и еще один скоро прибудет в республику от ИКАО.

Ранее президент России Владимир Путин созвонился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, они обсудили крушение самолета близ Актау. Лидеры условились оставаться в постоянном контакте в связи с расследованием всех обстоятельств инцидента.

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