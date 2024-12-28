В Казахстане объяснили слова о взрыве баллона на разбившемся самолете

Минтранс Казахстана: данные о взрыве баллона на самолете предоставил Ростов

Данные о взрыве кислородного баллона на борту разбившегося недалеко от Актау на западе Казахстана самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) предоставил руководитель полетов Ростова. Об этом сообщило Министерство транспорта Казахстана в Telegram-канале.

«Руководитель полетов Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полетов вышки Актау о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросил реанимацию по прибытии», — объясняется в публикации.

Минтранс уточнил, что опирался на эту информацию для оповещения спасательных служб, а также для составления хронологии. В ходе брифинга, состоявшегося после катастрофы, ведомство сразу сослалось на диспетчера — ростовского руководителя полетов, сообщившего о баллоне.

Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу в Актау и выразили соболезнования в связи с произошедшим.