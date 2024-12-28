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01:00, 28 декабря 2024Мир

В Конгрессе США назвали Украину символом отмывания денег

Сенатор Ли: Украина превратилась в символ отмывания денег
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Украина является универсальным символом отмывания денег, США должны прекратить ее финансирование. С таким призывом выступил сенатор от штата Юта Майк Ли в соцсети X.

Он прокомментировал решение американских властей выделить новый пакет военной помощи Киеву, попросив не делать этого. «Пожалуйста, не надо больше денег Украине. Они могут отмыть так много», — заявил Ли.

Ранее Reuters сообщило о намерении администрации президента США Джо Байдена направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов. По данным агентства, это планируется сделать до ухода действующего главы государства со своего поста в январе.

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