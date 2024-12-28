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08:46, 28 декабря 2024Россия

В МЧС прокомментировали информацию о взрыве в городе под Екатеринбургом

МЧС опровергло информацию о взрыве в городе Арамиль под Екатеринбургом
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress

Информация о взрыве в городе Арамиль под Екатеринбургом 27 декабря в оперативные службы не поступала. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области в Telegram-канале.

«Сообщений в экстренные службы о подобном инциденте за прошедшие сутки не поступало. Пожарно-спасательные подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что неподалеку от Арамиля раздался громкий звук, напоминающий взрыв, а в одном из домов затряслись стекла.

Ранее в ночь на воскресенье, 22 декабря, сообщалось о взрыве в Казани. Он раздался в районе жилого комплекса «Арт-Сити». Позднее власти объяснили, что причиной стали работы оперативных служб по ликвидации ЧС после атаки беспилотников.

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