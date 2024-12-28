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19:40, 28 декабря 2024Экономика

В России продлили запрет дольщикам взыскивать штрафы с застройщиков

Власти продлили мораторий на штрафы застройщикам до середины 2025 года
Мария Черкасова
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

До конца июня 2025 года дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за срыв сроков строительства. Документ о продлении моратория опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, с 1 января по 30 июня 2025 года за нарушение срока передачи объекта дольщику застройщикам не может начисляться пеня. Компенсация за несдачу в срок будет начисляться без учета периода действия моратория. В случае расторжения договора долевого участия (ДДУ) по инициативе дольщика проценты за нарушение срока возврата денег застройщику начисляться не будут.

После отмены массовой льготной ипотеки застройщики начали пытаться привлечь покупателей рассрочками. Сейчас доля этого инструмента на рынке составляет около 30 процентов. Ранее в Центробанке спрогнозировали, что в декабре объем льготной ипотеки в России сохранится на уровне ноября.

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