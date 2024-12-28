В России завершился осенний призыв в армию

Минобороны России объявило о завершении осеннего призыва в армию

В России завершился осенний призыв на срочную военную службу в армию. Об этом объявило Минобороны в Telegram.

В ведомстве отчитались, что в соответствии с указом президента Владимира Путина в Вооруженные силы России и другие воинские формирования призваны и направлены 133 тысячи человек. «Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», — говорится в сообщении.

В Минобороны России подчеркнули, что в пункты дислокации российских войск в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях призывники не направлялись.

Военнослужащие, срок службы которых завершился, уволены и направлены к местам проживания, добавили в ведомстве.

Ранее Путин увеличил штатную численность армии России почти на 180 000 человек — 2 389 000 человек, среди которых 1 500 000 военнослужащих. Соответствующий указ вступил в силу 1 декабря. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это решение ростом угроз на границе, в том числе «враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных».