В России заявили об интриге в звонке Зеленского Алиеву сразу после Путина

Политолог Марков: в звонке Зеленского Алиеву после Путина есть интрига

В звонке Владимира Зеленского президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву сразу после российского лидера Владимира Путина есть интрига. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский политолог Сергей Марков.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что после крушения самолета азербайджанских авиалиний в Актау Украина на официальном уровне выразила соболезнования лишь в «оскорбительной форме» — на уровне главы МИД и не при личном контакте, а в соцсетях.

«Все информационные ресурсы Украины были направлены на попытку испортить дружеские отношения России и Азербайджана. Но это не удалось. И вот после звонка Путина и Зеленский поспешил поговорить с Алиевым», — написал в блоге политолог.

Зеленский позвонил Ильхаму Алиеву сегодня, 28 декабря, и выразил соболезнования президенту Азербайджана и азербайджанскому народу в связи с авиакатастрофой. Он также отметил героизм пилотов и экипажа самолета. Незадолго до этого Путин в телефонном разговоре извинился перед Алиевым за то, что инцидент с самолетом авиакомпании AZAL произошел в воздушном пространстве России.