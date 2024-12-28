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18:44, 28 декабря 2024Россия

В России заявили об интриге в звонке Зеленского Алиеву сразу после Путина

Политолог Марков: в звонке Зеленского Алиеву после Путина есть интрига
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

В звонке Владимира Зеленского президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву сразу после российского лидера Владимира Путина есть интрига. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский политолог Сергей Марков.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что после крушения самолета азербайджанских авиалиний в Актау Украина на официальном уровне выразила соболезнования лишь в «оскорбительной форме» — на уровне главы МИД и не при личном контакте, а в соцсетях.

«Все информационные ресурсы Украины были направлены на попытку испортить дружеские отношения России и Азербайджана. Но это не удалось. И вот после звонка Путина и Зеленский поспешил поговорить с Алиевым», — написал в блоге политолог.

Зеленский позвонил Ильхаму Алиеву сегодня, 28 декабря, и выразил соболезнования президенту Азербайджана и азербайджанскому народу в связи с авиакатастрофой. Он также отметил героизм пилотов и экипажа самолета. Незадолго до этого Путин в телефонном разговоре извинился перед Алиевым за то, что инцидент с самолетом авиакомпании AZAL произошел в воздушном пространстве России.

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