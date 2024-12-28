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04:15, 28 декабря 2024Россия

В российском городе загорелось кафе

МЧС: в Улан-Удэ загорелось кафе на площади 800 квадратных метров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В кафе в Улан-Удэ произошел пожар. Об этом сообщает региональное МЧС в Telegram.

Возгорание произошло в ночь на субботу, 28 декабря. Огонь охватил кровлю заведения, площадь пожара, предварительно, составила 800 квадратных метров. В настоящее время открытое горение ликвидировано. «Проводится разборка и проливка конструкций. К тушению привлечены 7 единиц техники и 36 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работает дознаватель ведомства.

Ранее в центре Москвы загорелся двухэтажный бизнес-центр. Причиной пожара стало короткое замыкание в розетке, произошедшее из-за пауэрбанка.

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