В США обратили внимание на одно последствие СВО для России

The National Interest: военная мощь России выросла после начала СВО на Украине

Россия значительно нарастила военный потенциал после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. На это обратил внимание американский журнал The National Interest.

Вопреки первоначальной цели, эскалация со стороны Запада не привела к ослаблению Вооруженных сил (ВС) России. «Напротив, конфликт, обостренный и затянувшийся из-за западной помощи, привел к превращению огромного скрытого потенциала России в ощутимую военную мощь», — отмечается в публикации.

В настоящее время РФ обладает передовыми разработками в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), высокоточных боеприпасов, гиперзвуковых ракет, противоракетной обороны, а также радиоэлектронной борьбы (РЭБ), утверждает издание.

«По всем показателям военный потенциал России вырос, тогда как у Украины он постепенно ослабевает», — резюмирует The National Interest.

Ранее британское издание Daily Mail допустило, что в случае столкновения с Россией Североатлантический альянс (НАТО) не только потерпит поражение, но и временно лишится суверенитета.