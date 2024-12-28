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04:49, 28 декабря 2024Мир

В США раскритиковали генсека НАТО за поведение на встрече с Зеленским

Дэвис: теплое общение Рютте с Зеленским не соответствует планам о Киеве в НАТО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ddp / Keystone Press Agency / Global Look Press

Дружеское поведение и теплое общение генерального секретаря НАТО Марка Рютте с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе не соответствует настоящим планам альянса по поводу членства Киева. Об этом на своем YouTube-канале заявил подполковник армии США в запасе Дэниел Дэвис.

«Была встреча в Брюсселе. Кажется, это были Рютте с Зеленским. Он радушно принял его, похлопал по спине, приобнял. Мне просто интересно, кого это должно обдурить, зачем ты это делаешь? Все знают, что [вступление Украины в] НАТО даже не обсуждается», — уверен эксперт.

Дэвис также раскритиковал Рютте за резкую смену риторики в этом вопросе. Поначалу генсек обещал, что Киев вступит в альянс, однако он перестал говорить об этом после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Джо Байден в 2021 году предлагал отложить принятие Украины в НАТО. «Он мне предложил именно это — отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она еще не готова», — сказал он.

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