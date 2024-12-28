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10:45, 28 декабря 2024Экономика

В Турции признали сохранение проблемы со старыми долларами

РИА Новости: проблема с приемом старых долларов в Турции сохраняется
Вячеслав Агапов

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Банкоматы в Турции все так же не принимают купюры номиналом в 50 и 100 американских долларов, О сохранении проблем с приемом валюты со ссылкой на источник на финансовом рынке страны сообщает РИА Новости.

Вызванный фальшивыми банкнотами кризис еще не удалось решить, отмечают собеседники агентства. При этом пока ситуация не создала массовой проблемы у российских туристов

«Частично, да. Не везде успели обновить прошивку для машин по подсчету денег. Но решается», — признал источник.

В октябре россияне массово столкнулись с отказом в приеме наличных долларов как в заграничных, так и в отечественных банках и пунктах обмена валют. Специалисты предупредили, что теперь в Турции, Египте, Таиланде, ОАЭ, Армении и некоторых других популярных направлениях требуют доллары нового образца («синие»).

В конце ноября турецкое издание T24 сообщило, что обменные пункты и банки этой страны прекратили принимать купюры старого образца номиналом 50 и 100 долларов. Поводом послужила информация о том, что в Турцию были контрабандой ввезены фальшивые банкноты на общую сумму 600 миллионов долларов.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам международного туризма, гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, проблема с долларами старого образца существует во многих туристических странах, но Турция первая формально о ней заявила.

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