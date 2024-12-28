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11:33, 28 декабря 2024Бывший СССР

В ВСУ испугались российского наступления на Сумскую область

AP: бойцы ВСУ испугались наступления российских войск на Сумскую область
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) испугались возможного наступления российских войск на Сумскую область в случае отступления в Курской области. Об этом на условиях анонимности заявили Associated Press украинские военные, воюющие в российском приграничье.

Украинские военнослужащие заявили, что не готовы к агрессивному ответу России в Курской области. По их словам, они не смогут ни отступить, ни контратаковать.

«Другого варианта нет. Мы будем сражаться здесь, потому что, если мы просто отступим к нашим границам, они не остановятся; они продолжат наступать», — заявил командир одного из подразделения беспилотников.

Кроме того, солдаты ВСУ назвали операцию в Курской области продажей Донбасса. При этом они отмечают, что вторжение в российское приграничье не улучшило положение Киева.

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