AP: бойцы ВСУ испугались наступления российских войск на Сумскую область

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) испугались возможного наступления российских войск на Сумскую область в случае отступления в Курской области. Об этом на условиях анонимности заявили Associated Press украинские военные, воюющие в российском приграничье.

Украинские военнослужащие заявили, что не готовы к агрессивному ответу России в Курской области. По их словам, они не смогут ни отступить, ни контратаковать.

«Другого варианта нет. Мы будем сражаться здесь, потому что, если мы просто отступим к нашим границам, они не остановятся; они продолжат наступать», — заявил командир одного из подразделения беспилотников.

Кроме того, солдаты ВСУ назвали операцию в Курской области продажей Донбасса. При этом они отмечают, что вторжение в российское приграничье не улучшило положение Киева.