Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:42, 28 декабря 2024Силовые структуры

Владельца взорвавшейся в Дагестане автозаправки перевели под домашний арест

Владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Джанхуватова перевели под домашний арест
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Wesley Tingey / Unsplash

Фактический владелец автозаправки в Дагестане Марат Джанхуватов, на которой при взрыве погибли 13 человек, переведен под домашний арест. Об этом РИА Новости заявила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.

«Джанхуватов переведен под домашний арест, такая мера пресечения избрана до 26 февраля 2025 года», — уточнила она.

Мощный взрыв на автозаправке в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы произошел вечером 27 сентября. В результате оказалось разрушено здание АЗС, а также повреждены грузовик и две легковые машины. Жертвами происшествия стали 13 человек, еще 11 россиян пострадали.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов возмутился проведением банкетов и развлекательных мероприятий 28 сентября, объявленного в республике днем траура. Меликов осудил предпринимателей, позволивших проводить такие мероприятия, и назвал их позицию чудовищным равнодушием.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Украина заплатит огромную цену». Премьер Словакии Роберт Фицо раскрыл последствия западной авантюры Киева

      В США раскритиковали генсека НАТО за поведение на встрече с Зеленским

      Владельца взорвавшейся в Дагестане автозаправки перевели под домашний арест

      Политолог спрогнозировал политику США в Закавказье при Трампе

      Россиянам дали совет по инвестициям в 2025 году

      Испытания дистанционно-управляемого «Конкурса» показали на видео

      Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его имущества

      Посол заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

      В Конгрессе возмутились новой военной помощью Байдена Украине

      В российском городе загорелось кафе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше