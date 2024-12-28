Владельца взорвавшейся в Дагестане автозаправки перевели под домашний арест

Владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Джанхуватова перевели под домашний арест

Фактический владелец автозаправки в Дагестане Марат Джанхуватов, на которой при взрыве погибли 13 человек, переведен под домашний арест. Об этом РИА Новости заявила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.

«Джанхуватов переведен под домашний арест, такая мера пресечения избрана до 26 февраля 2025 года», — уточнила она.

Мощный взрыв на автозаправке в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы произошел вечером 27 сентября. В результате оказалось разрушено здание АЗС, а также повреждены грузовик и две легковые машины. Жертвами происшествия стали 13 человек, еще 11 россиян пострадали.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов возмутился проведением банкетов и развлекательных мероприятий 28 сентября, объявленного в республике днем траура. Меликов осудил предпринимателей, позволивших проводить такие мероприятия, и назвал их позицию чудовищным равнодушием.