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14:17, 1 октября 2024Россия

Глава Дагестана возмутился банкетами в день траура по жертвам взрыва на АЗС в Махачкале

Меликов назвал чудовищным равнодушием банкеты в день траура в Дагестане

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Глава Дагестана Сергей Меликов возмутился проведением банкетов и развлекательных мероприятий 28 сентября, объявленного в республике днем траура. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

27 сентября на автозаправке в Махачкале произошел взрыв. По последним данным, жертвами стали 13 человек, в том числе двое детей. 28 сентября было объявлено в Дагестане днем траура.

Меликов осудил предпринимателей, позволивших проводить такие мероприятия, и назвал их позицию чудовищным равнодушием. Он также напомнил главам муниципальных образований о необходимости придерживаться более жесткой позиции.

Ранее Меликов сообщил, что взрыв на махачкалинской АЗС связан с человеческим фактором. Также, по его словам, следствие рассматривает версии, связанные с состоянием газопровода.

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      Алан Босиков
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