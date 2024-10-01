Глава Дагестана возмутился банкетами в день траура по жертвам взрыва на АЗС в Махачкале

Меликов назвал чудовищным равнодушием банкеты в день траура в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов возмутился проведением банкетов и развлекательных мероприятий 28 сентября, объявленного в республике днем траура. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

27 сентября на автозаправке в Махачкале произошел взрыв. По последним данным, жертвами стали 13 человек, в том числе двое детей. 28 сентября было объявлено в Дагестане днем траура.

Меликов осудил предпринимателей, позволивших проводить такие мероприятия, и назвал их позицию чудовищным равнодушием. Он также напомнил главам муниципальных образований о необходимости придерживаться более жесткой позиции.

Ранее Меликов сообщил, что взрыв на махачкалинской АЗС связан с человеческим фактором. Также, по его словам, следствие рассматривает версии, связанные с состоянием газопровода.