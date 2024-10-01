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12:29, 1 октября 2024Россия

Глава Дагестана высказался о причинах взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы

Меликов: взрыв на АЗС в Махачкале мог быть связан с состоянием газопровода

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Взрыв на автозаправочной станции (АЗС) в пригороде Махачкалы 27 сентября мог быть связан с состоянием газопровода. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы Дагестана Сергея Меликова в Telegram.

По словам главы региона, причину взрыва устанавливает следствие, однако уже сейчас можно говорить, что она связана с человеческим фактором. «Рассматриваются версии, связанные с состоянием газопровода, который на этой территории относится к сфере обслуживания "Даггаз"», — пишет пресс-служба Меликова.

Глава Дагестана также сообщил, что аварийно-спасательные мероприятия на месте взрыва завершены.

Ранее стало известно о задержании владельца АЗС. Он проходит подозреваемым по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Мощный взрыв на автозаправке в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы произошел вечером 27 сентября. В результате оказалось разрушено здание АЗС, а также повреждены грузовик и две легковые машины. Жертвами происшествия стали 13 человек, среди которых двое детей. Еще 11 россиян пострадали.

ЖЗЛ
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