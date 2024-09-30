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18:34, 30 сентября 2024Силовые структуры

Задержание владельца взорвавшейся заправки в Махачкале продлили на 72 часа

В Дагестане суд продлил задержание владельца АЗС, на которой произошел взрыв

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

В Дагестане суд продлил срок задержания владельца заправки в Махачкале, на которой произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину задержали еще на 72 часа, то есть до 18 часов 3 октября. Он проходит подозреваемым по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

О его задержании сообщалось вечером 28 сентября. Тогда правоохранители заявили, что в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

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