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20:45, 28 сентября 2024Силовые структуры

В Махачкале после взрыва на АЗС задержали владельца заправки

СК: в Махачкале задержан владелец автозаправки, на которой произошел взрыв

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

В Махачкале задержан и допрошен фактический владелец автозаправки, на которой 27 сентября произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

Правоохранители заявили, что в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

По факту взрыва на АЗС ранее было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ, признанным виновным по которой может грозить до десяти лет лишения свободы.

Как рассказал глава Дагестана Сергей Меликов, на заправке, где произошло ЧП, ранее выявлялись и впоследствии были устранены нарушения.

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      Дмитрий Воронин
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