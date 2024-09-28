В Махачкале после взрыва на АЗС задержали владельца заправки

СК: в Махачкале задержан владелец автозаправки, на которой произошел взрыв

В Махачкале задержан и допрошен фактический владелец автозаправки, на которой 27 сентября произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

Правоохранители заявили, что в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

По факту взрыва на АЗС ранее было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ, признанным виновным по которой может грозить до десяти лет лишения свободы.

Как рассказал глава Дагестана Сергей Меликов, на заправке, где произошло ЧП, ранее выявлялись и впоследствии были устранены нарушения.