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13:44, 28 сентября 2024Россия

Глава Дагестана рассказал о выявлявшихся на пострадавшей от взрыва АЗС нарушениях

Меликов: на АЗС в Дагестане, где произошел взрыв, выявляли и устраняли нарушения

Фото: Евгений Биятов / POOL / ТАСС

На АЗС в пригороде Махачкалы, где 27 сентября произошел взрыв, ранее выявлялись и впоследствии были устранены нарушения, рассказал глава Дагестана Сергей Меликов, которого цитирует ТАСС.

Отмечается, что в 2023 году более чем по 230 из находящихся в регионе 678 заправок было вынесено предписание о приостановлении работы из-за различных нарушений. Это произошло после взрыва рядом с АЗС в пригороде Махачкалы в августе прошлого года. Позднее более 130 из них по решению суда продолжили работу.

После вчерашнего происшествия власти Дагестана раскрыли статистику нарушений норм безопасности на АЗС региона, согласно которой за последний год было выявлено более 4,5 тысячи таких нарушений.

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      Дмитрий Воронин
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