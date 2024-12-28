Застрявших под землей шахтеров обвинили в людоедстве

В ЮАР вышедших из забоя нелегальных шахтеров обвинили в каннибализме

В ЮАР шахтеров, которые безвылазно просидели под землей несколько недель, обвинили в каннибализме. Об этом пишет Daily Star.

Тревожные сообщения пришли из города Стилфонтейн, Северо-Западная провинция. Там арестовали восьмерых шахтеров-нелегалов, которые застряли под землей по вине нанимателей и выбрались только 25 декабря. Их подозревают в людоедстве.

За последнее время 39 нелегальных шахтеров сумели выйти на поверхность в Стилфонтейне. Все они рассказывали об ужасающих условиях работы в забоях. «Нам передавали письма, которые приходили из-под земли. Мы распространяли их. Но самое тревожное, что они [шахтеры] подчеркнули ситуацию, когда прибегали к каннибализму. Это меняет все, когда человек достигает стадии, где начинается людоедство», — заявил представитель Южноафриканской национальной гражданской организации Мзукиси Джем.

Нелегальные шахтеры рассказали, что наниматели используют их как рабов. «Когда люди приходили к руководителям шахт, чтобы попросить еды, их избивали. Некоторые шахтеры заболевали и на этом их жизни обрывались. Когда другие шахтеры пытались выбраться на поверхность, их били», — рассказал в интервью нелегальный работник одной из шахт.

Как отмечает Daily Star, нелегальная добыча полезных ископаемых в ЮАР является рискованным, но прибыльным бизнесом. Многие шахтерские города полностью контролируют представители различных банд.

Ранее сообщалось, что в США приговорили к высшей мере наказания серийного убийцу-каннибала. В частности, он съел сердце одной из жертв.