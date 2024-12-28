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16:46, 28 декабря 2024Интернет и СМИ

Живущая в США блогерша раскрыла разницу между американскими и российскими школами

Блогерша Андерсон: в школах США не принято отчитывать детей и озвучивать оценки
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Taylor Flowe / Unsplash

Блогерша из России Нелли Андерсон, известная под псевдонимом Nellifornication и живущая в США, раскрыла разницу между американскими и российскими школами. На эту тему она высказалась в подкасте, доступном на ее YouTube-канале.

Андерсон заявила, что в США, в отличие от России, дети учатся в школе 12 лет. «Это много, мы не привыкли столько учиться», — высказалась она. Помимо этого, по словам блогерши, учащиеся начальных классов пишут карандашами. «Чтобы можно было стереть, и учительница не может на тебя накричать и красной ручкой расчеркать, напугать тебя», — пояснила она.

Кроме того, как отметила Андерсон, в американских школах не принято публично отчитывать детей и озвучивать оценки учащихся. Гостья подкаста блогерши, учитель и директор образовательных центров Рита Каш, добавила, что в США также защищают конфиденциальность детей и не раскрывают их фамилии. «Есть такой закон, согласно которому дети находятся под защитой, чтобы никто не знал фамилию, дату рождения, это все в файлах детей», — заключила она.

Ранее блогерша родом из Санкт-Петербурга Марина Могилко, живущая в США, назвала минусом американской школы плохое питание. Она пожаловалась, что на завтрак учащимся выдают маффин, обезжиренное молоко и фрукт. Могилко сочла такой завтрак нездоровым.

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