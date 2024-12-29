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21:21, 29 декабря 2024Мир

Американский сенатор назвал слова Трампа про Панаму играющими на руку России и Китаю

Сенатор Кардин назвал слова Трампа про Панаму играющими на руку России и Китаю
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Allison Robbert / Reuters

Слова избранного президента США Дональда Трампа о желании вернуть контроль над Панамским каналом могут сыграть на руку России и Китаю, считает американский сенатор Бен Кардин. Его слова передает ABC.

«Это заставляет мир задуматься о нашей надежности как партнера. И это играет на руку России и Китаю, которые призывают другие страны вступать с ними в союзы», — сказал политик.

Кардин прокомментировал и другое заявление Трампа о вступлении Канада в состав США. Сенатор выразил уверенность, что этого не произойдет.

22 декабря Трамп сообщил, что Панамский канал может вновь перейти в собственность США. Он заявил, что плата за проход канала Панамой «просто смехотворна» — по его мнению, это полное «обдирание» Вашингтона должно немедленно прекратиться.

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