Бойцы ВСУ сбросили с дрона флаг Украины на Российских солдат

«РВ»: бойцы ВСУ сбросили с дрона флаг Украины под Работино

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили с дрона флаг Украины на позиции Российских солдат под Работино Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Военкоры отмечают, что таким образом ВСУ пытаются имитировать успех на поле боя.

«Слабо как мы в бою Знамя на уничтоженную броню поставить?» — обратились бойцы.

На приложенном к публикации видео запечатлен флаг Украины, установленный на железной бочке. В свою очередь, Российские войска водрузили знамя на уничтоженную технику ВСУ.

15 декабря российская авиация ударила по складам ВСУ в Запорожской области. Как сообщалось, удары были нанесены неподалеку от села Таврическое на ореховском направлении.