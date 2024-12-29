Появились новые данные о числе погибших в авиакатастрофе в Южной Корее

«Енхап»: число погибших в результате крушения самолета в Муане выросло до 151

Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 151. Новые данные о происшествии появились на сайте издания «Енхап».

Портал со ссылкой на пожарные службы сообщило, что число погибших в результате крушения самолета в Муане выросло до 151.

Ранее стало известно, что пилот разбившегося в Южной Корее самолета подал сигнал тревоги через минуту после того, как получил информацию с предупреждением об опасности столкновения с птицами.

Авиакатастрофа в аэропорту Муан в Южной Корее произошла в воскресенье, 29 декабря, в 9:07 утра по местному времени (3:07 мск). По предварительным данным, причиной стало столкновение с птицами. Все внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Муан были отменены.