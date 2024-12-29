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10:59, 29 декабря 2024Мир

Появились новые подробности о разбившемся в Южной Корее самолете

Разбившийся в Южной Корее самолет подал сигнал тревоги после информации о птицах
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Пилот разбившегося в Южной Корее самолета подал сигнал тревоги через минуту после того, как получил информацию с предупреждением об опасности столкновения с птицами. Об этом сообщает «Чунан ильбо» со ссылкой на местные власти.

«Перед приземлением диспетчерская вышка отправила предупреждение о столкновении с птицами, а через минуту пилот подал сигнал тревоги», — рассказали в Министерстве земли, инфраструктуры и транспорта.

По информации ведомства, после подачи пилотом сигнала и попыткой посадки прошло около двух минут. «Точный период времени необходимо проверить с помощью бортового самописца, но мы считаем, что оно составляет примерно чуть больше двух минут. Мы забрали бортовой самописец и планируем провести расследование», — сказал представитель ведомства.

Авиакатастрофа в аэропорту Муан в Южной Корее произошла в воскресенье, 29 декабря, в 9:07 утра по местному времени (3:07 мск). По предварительным данным, причиной стало столкновение с птицами.

По последним имеющимся данным, число жертв авиакатастрофы составило 120 человек.

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