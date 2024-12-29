В аэропорту Муан в Южной Корее отменили рейсы из-за авиакатастрофы

Все рейсы в международном аэропорту Муан в Южной Корее отменили

Все внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Муан в Южной Корее были отменены из-за авиакатастрофы, сообщает издание «Чунан Ильбо».

Регистрация на рейс Jeju Air 7C341, который должен был вылететь на Чеджу в 10:00 утра (04:00 мск), была приостановлена. Кроме того, рейс Jin Air LJ467, запланированный на 13:35 (7:35 мск) на Чеджу был отменен. Также были отменены рейсы Jeju Air 7C2215 в Бангкок и Jin Air LJ747 в Тайбэй.

«Все рейсы, которые должны были прибыть в международный аэропорт Муана в этот день, также были отменены», — отмечается в статье.

Авиакатастрофа в Южной Корее произошла в 9:07 утра по местному времени (3:07 мск). По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По последним данным, количество погибших в результате авиакатастрофы увеличилось до 96.

Ранее стало известно, что авиакомпания Jeju Air, которой принадлежит разбившийся в Муане самолет, принесла извинения и пообещала приложить все усилия для установления причин авиакатастрофы.

Как написали южнокорейские СМИ, очевидцы заметили горящий двигатель на правом крыле самолета Boeing 737-800 (737-8AS) еще до его крушения.