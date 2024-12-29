Компания-владелец разбившегося в Южной Корее самолета извинилась

Компания Jeju Air извинилась и пообещала установить причины катастрофы в Муане

Авиакомпания Jeju Air, которой принадлежит разбившийся в Муане самолет, принесла извинения и пообещала приложить все усилия для установления причин авиакатастрофы. Об этом сообщило агентство «Ёнхап».

«Jeju Air приложит все усилия для реагирования на аварию», — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что Jeju Air выясняет все обстоятельства и причины произошедшего.

Авиакатастрофа произошла в 9:07 утра по местному времени (3:07 по московскому). По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. Момент крушения попал на видео.

По последним данным, в результате катастрофы погибли 85 человек.